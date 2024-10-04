Tuzla Belediyesi'nden Ücretsiz Çay, Çorba, Simit İkramı

Tuzla Belediyesi, işe ve okula giden vatandaşlara ücretsiz çay, çorba ve simit ikram etmeye başladı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu sabah İçmeler Köprüsü’nde ikramda bulundu.

Son Güncelleme:
Tuzla Belediyesi'nden Ücretsiz Çay, Çorba, Simit İkramı

Tuzla Belediyesi, işe ve okula giden vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram etmeye başlattı. İşçi servislerinin ve iş gücünün yoğun olduğu lokasyonlarda 06.30-08.30 saatleri arasında ücretsiz çay, simit ve çorba ikramlarının devam edeceği projenin ilk adımını Başkan Bingöl attı.

Bugün İçmeler Köprüsü’nde gerçekleşen ikram servisine katılan Bingöl, vatandaşlarla bir araya geldi. İkram sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri sunan Bingöl, “Tuzla’nın bereketi, birlik ve beraberliği daim olsun” dedi.

Mimar Sinan’daki Pazartesi Pazarı'nın kapatılmasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Başkan, “Arsa geliştirmeye çalışıyoruz. Oradaki sıkıntının farkındayım. Büyük bir pazar, sorunlarını biliyorum. Çözeceğiz. O bölgeyle alakalı sürprizlerimiz var” diye konuştu.



Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi! Rakam Değişti : İş Bankası Ekim 2024 Emekli Promosyonunu Güncelledi!
Batman'da Tedirgin Eden Balık Ölümleri Batman'da Tedirgin Eden Balık Ölümleri
NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak NOW TV'de Beklenmedik Bir Veda Daha! Artık Ekranda Olmayacak
Kütahya'da Orman Yangını Kütahya'da Orman Yangını