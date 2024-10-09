Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Pişkin, EDSO Yönetiminde

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurttepe Sağırlar Eğitim, Gençlik ve Spor kulübü Başkanı Burcu Pişkin, European Deaf Sports Organisation (EDSO) Yönetim Kuruluna seçildi. Pişkin, “Türkiye’yi güzel bir şekilde temsil edebildiğim ve yönetimde yer alabildiğim için çok mutluyum” dedi.

Son Güncelleme:
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Pişkin, EDSO Yönetiminde

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Pişkin, European Deaf Sports Organisation (EDSO) Yönetim Kuruluna seçildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadın Futbol branşında teknik delege olarak görev yapan Burcu Pişkin, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti. Pişkin, “European Deaf Sports Organisation (EDSO)’da Türkiye temsilcisi olarak görev alıyorum ve bu sene EDSO’da yönetime yeniden seçildim. Türkiye’yi güzel bir şekilde temsil edebildiğim ve yönetimde yer alabildiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye ZiyaretiÖzgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye ZiyaretiGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor ATV'den Show TV'deki Bahar'a Final Yaptıracak Dizi! Yarın Set Başlıyor
2 Kişiyi Öldüren Şahıs 22 Yıl Sonra Yakalandı 2 Kişiyi Öldüren Şahıs 22 Yıl Sonra Yakalandı
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!
Tekirdağ'da Dört Yaşındaki Çocuk Dördüncü Kattan Düştü Tekirdağ'da Dört Yaşındaki Çocuk Dördüncü Kattan Düştü