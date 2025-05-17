Turistleri Darp Edip Elektronik Sigaralarını Gasp Eden Saldırganlar Tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Danimarkalı 2 turisti darp edip, elektronik sigaralarını gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta, 15 Mayıs saat 00.00 sıralarında Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W.'nin yanına yürüdükleri sırada, motosikletli 3 kişi yanaştı. Şahıslar, turistlerden elektronik sigaralarını istedi.
Turistlerin direnmesi üzerine şüpheliler, 2 kişiyi darbedip 800 lira değerindeki elektronik sigarayı gasbederek kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin H.E.F., B.G. ve F.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Beldibi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: İHA
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