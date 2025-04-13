Turistik Diyarbakır Ekspresi Diyarbakır'dan Yola Çıktı

Ankara Tren Garı'ndan 11 Nisan'da hareket eden Turistik Diyarbakır Ekspresi, Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket etti.

Son Güncelleme:
Turistik Diyarbakır Ekspresi Diyarbakır'dan Yola Çıktı

Ankara Tren Garı'ndan 11 Nisan'da hareket eden Turistik Diyarbakır Ekspresi, 160 yolcusuyla çeşitli illerde turizm amaçlı molalar verdikten sonra dün Diyarbakır'a ulaştı. Yolcular, kentte geçirdikleri süre boyunca tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu. Ziyaretin ardından Turistik Diyarbakır Ekspresi, Diyarbakır Garı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Yolculardan İkbal Gürpınar, daha önce de sık sık kente geldiğini ancak bu ziyaretin kendisi için çok daha farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Diyarbakır Surları ve tarihi yapılarda yapılan restorasyon süreçleriyle birlikte kentin çok farklı bir anlam kazandığını belirten Gürpınar, "Çok değişmiş, her yeri çok güzeldi. Tek kelimeyle bayıldım. (Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamber olan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın Eğil'deki kabirleri) Peygamberlerimizi ziyaret ettik. Ciğer yedik" ifadelerini kullandı.

Yolculardan Murat Tunca da merkez Sur ilçesinden etkilendiğini ve bölgeye yapılan devlet yatırımlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tunca, kentin tam anlamıyla bir turizm cennetine dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sur ilçesindeki kalabalığı, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzettim. Ticaretin canlanması, insanların bundan memnuniyet duyması ülkemiz adına mutluluk verici. Ben de bu güzellikleri görmek için geldim, çok etkilendim."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sapanca Gölü İçin Sevindiren Gelişme Sapanca Gölü İçin Sevindiren Gelişme
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Taşköprü Sarımsağı İçin Alarm Taşköprü Sarımsağı İçin Alarm
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor