Turgutlu'da Feci Kaza: Otomobil Dere Yatağına Savruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Musacalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif A. yönetimindeki 34 FDS 414 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mustafa A.’nın kullandığı 35 PEN 65 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.

Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe S. (53), Kezban D. (48) ve A.A. (17) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA