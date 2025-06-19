Turgutlu'da Feci Kaza: Otomobil Dere Yatağına Savruldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, otomobil yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Turgutlu'da Feci Kaza: Otomobil Dere Yatağına Savruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Musacalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif A. yönetimindeki 34 FDS 414 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mustafa A.’nın kullandığı 35 PEN 65 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.
Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe S. (53), Kezban D. (48) ve A.A. (17) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bursa’da Kan Donduran Kaza Sonrası Kavga: 5 Kişilik Aile Bıçaklandı Bursa’da Kan Donduran Kaza Sonrası Kavga: 5 Kişilik Aile Bıçaklandı
Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı: Adı da Merkezi de Değiştirildi Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı
19 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: 12 Burç İçin de Dikkat Etmesi Gereken Bir Gün 19 HAZİRAN 2025 BURÇ YORUMLARI: 12 Burç İçin de Dikkat Etmesi Gereken Bir Gün
Çanakkale Boğazı’nda Panik Anları: Yük Gemisi Makine Arızası Yaptı Çanakkale Boğazı’nda Panik Anları: Yük Gemisi Makine Arızası Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor
Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Altın Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak