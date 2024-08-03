Tur Otobüsü Yan Yattı: Mahsur Kalan 43 Yolcu Ekipler Tarafından Kurtarıldı

İstanbul'dan Kocaeli'ye giden tur otobüsü, seyir halinde olduğu esnada yoldan çıkarak yan yattı. Otobüsteki 43 yolcu, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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Tur Otobüsü Yan Yattı: Mahsur Kalan 43 Yolcu Ekipler Tarafından Kurtarıldı

İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen tur otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı. Otobüste bulunan 43 kişi bir saatlik operasyonla kurtarıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi SEKA Kampı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kul yönetimindeki tur otobüsü, karşıdan gelen araca yol vermek istedi. Yolun dar olması sebebiyle bu sırada aracın tekeri yoldan boşluk alana düştü. 30-40 metre sürüklenerek yan yatan otobüsteki 42 yolcu ve sürücü Ramazan Kul, araçta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın güvenliğini sağladıktan sonra kurtarma operasyonuna başladı. Aralarında çocukların da olduğu toplam 43 kişi, ekipler tarafından merdiven yardımıyla pencereden yaklaşık bir saatte kurtarıldı. Bazı yolcular panik yaşarken, yaralanan kimsenin olmaması yüreklere su serpti. Tur otobüsünün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Sürücü Ramazan Kul, “Kendimi sağ tarafa atarken, teker sağa düştü. 30-40 metre sürüklendik" dedi. Bir yolcu ise olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını, İstanbul'dan gezi için geldiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Kocaeli Trafik kazası
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