Tunceli'de Trajik Olay: Serinlemek İstediği Göl, Kendisine Mezar Oldu

Tunceli'de Mazgirt Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda serinlemek için baraj gölüne giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Tunceli'de Trajik Olay: Serinlemek İstediği Göl, Kendisine Mezar Oldu

Tunceli’de serinlemek için baraj gölüne giren şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli-Elazığ karayolu Mazgirt Köprüsü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgin Ç. (33) serinlemek için baraj gölüne girdi.

Akıntıya kapılan şahıs gözden kaybolurken, yanında bulunan arkadaşları durumu Köprü Jandarma Karakolu Komutanlığı’na bildirdi. 112 ekiplerine haber verilirken, Bilgin Ç. jandarma personeli tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen ambulansla Bilgin Ç., Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erzincan'ın İliç ilçesi nüfusuna kayıtlığı olduğu öğrenilen Bilgin Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin cumhuriyet savcısı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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