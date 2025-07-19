Tunceli’de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Nazımiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ABT 370 plakalı otomobil ile 23 ABU 577 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA