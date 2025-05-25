Tüm Kriterler Tamam! İşte Adana'nın İlk Mavi Bayraklı Plajı

Yumurtalık Ayas Belediye Plajı, 2025 yılı Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Türkiye’de listeye giren Adana’nın ilk ve tek plajı oldu. Yumurtalık Plajları’nın yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geleceğini vurgulayan Başkan Altıok, şunları söyledi:

“İlçemizin Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen, Türkiye’de ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda uygulanan Mavi Bayrak Programı'nın 2025 yılı kapsamında yer almaktan duyduğumuz onuru ve gururu Yumurtalıklı ve Adanalı hemşehrilerimizle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Amacımız tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra denizi, plajları, balığı, su sporları, sahil düzenlemeleriyle, güneşiyle ve misafirperver halkıyla ilçemizi daima ileriye taşımak olacaktır. Desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a, belediye meclis üyelerimize, belediye emekçilerimize ve aile olarak gördüğüm Yumurtalık’ta yaşayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim.”

2025 yılı programı kapsamında 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve sekiz bireysel yat ile mavi bayrak ödülüne layık görülen Türkiye’nin İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada en fazla mavi bayrak sahibi üçüncü ülke olduğuna dikkati çeken Altıok, “Güneyin yıldızı Yumurtalık olarak Türkiye’nin bu başarısının içerisinde yer aldığımız için son derece mutluyuz” diye konuştu.

Ayas Belediye Plajı’nın mavi bayrak alabilmek için deniz suyu analizlerinden cankurtaran hizmetine, çevre yönetiminden engelli olanaklarına kadar 33 ayrı kriteri yerine getirdiğine işaret eden Altıok, “Yaptığımız çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerle birlikte Yumurtalık ilçemiz mavi bayraklı plajlar arasında yer aldı. Bu başarı tüm Yumurtalıklı hemşehrilerimizindir. İlçemizi hep birlikte daha çağdaş ve daha modern günlere kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA