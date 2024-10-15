Trakya'da Et Ürünü Satan İşletmelere Denetim

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, okul kantinleri ve okul çevresindeki işletmelerde denetim yaptı. Ekipler, işletmelerdeki asgari teknik ve hijyenik şartları kontrol etti. Tüketime sunulan et ürünlerinden Türk Gıda Kodeksine uygunluk ve ürün bileşimini kontrol amacıyla numune alındı. Numuneler incelenmek üzere İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği öğrenildi.

Kırklareli'nde de gıda kontrol görevlileri, gıda ve et satan işletmeleri denetledi. Hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, incelenmek üzere ürünlerden numune aldı. Tekirdağ'da da ekipler denetim yaptı.

Kaynak: AA