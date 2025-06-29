Traktörle Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı. Korkutan kazada 3 kişi yaralandı.

Traktörle Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var
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Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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