Trafikteki Tartışma Kavgaya Döndü! Kadınları Sopayla Dövdü

Adana’da iki otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle araçlarını durdurup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen bir adam kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla dövdü.

Trafikteki Tartışma Kavgaya Döndü! Kadınları Sopayla Dövdü

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde öğlen saatlerinde trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir adamın kadının kafasına sopayla vurup darp etmesi ise pes dedirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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