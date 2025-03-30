Trafikte Makas Atarak İlerleyen Şahsa 9 Bin Lira Ceza
Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsa 9 bin 247 lira ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anların araç kamerasıyla kaydedilerek belirlenmesi sonrası çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 247 lira para cezası uyguladı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem başlatıldı.
Kaynak: AA