Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Teğmene Son Veda

İzne geldiği memleketi Kayseri'de, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Teğmen Hüseyin Kış son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Teğmene Son Veda

Hakkari'de görevli P. Teğmen Hüseyin Kış (25); izin için geldiği memleketi Kayseri'de gece saatlerinde Eğribucak mahallesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Teğmene Son Veda - Resim : 1

Hayatını kaybeden Kış için cenaze töreni düzenlendi. Cami Kebir'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kış'ın cenazesi Hacılar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kış'ın ailesi, yakınları, vatandaşlar, polis ve askeri personeller katıldı.

Kaynak: İHA

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