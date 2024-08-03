Trafik Durdu, Düzce'de Araç Kuyruğu 25 Km'yi Buldu

Düzce'deki Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünellerinde yapılan yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi, araç kuyruğu 25 km'yi aştı.

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Trafik Durdu, Düzce'de Araç Kuyruğu 25 Km'yi Buldu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tünelleri İstanbul istikametinde tünel boyu uzatılma çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde trafiğe kapatılarak, yok D-100 karayoluna verildi. Hafta sonunu memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başlayınca, D-100 karayolu Kaynaşlı geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trafik Durdu, Düzce'de Araç Kuyruğu 25 Km'yi Buldu - Resim : 1

ARAÇ KUYRUĞU 25 KM

Yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşurken, polis ekipleri güzergahı açık tutmak için yoğun mücadele veriyor. Kaynaşlı gişeler mevkiinde polis ekipleri araçların Düzce gişelerden girmesi için trafiği rahatlatmaya çalışması sürerken, İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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