Trabzon'da Yorgun Mermi Faciası! Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, evinin bahçesinde çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın ağır yaralandı.
Trabzon Düzköy'de 'yorgun mermi'nin isabet ettiği kadın ağır yaralandı.
Olay Taşocağı Mahallesi'nde meydana geldi. 79 yaşındaki Fatma Cebeci evinin bahçesinde çalışırken sırtında acı hissetti.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Cebeci'nin sırtına mermi isabet ettiği tespit edildi.
Ağır yaralanan Cebeci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.