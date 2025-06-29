Trabzon, Rize ve Artvin İçin Kritik Uyarı! Bu Akşam Başlıyor
Meteorolojinin son tahminlerine göre Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili olacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: