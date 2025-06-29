Trabzon, Rize ve Artvin İçin Kritik Uyarı! Bu Akşam Başlıyor

Meteorolojinin son tahminlerine göre Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili olacak.

Son Güncelleme:
Trabzon, Rize ve Artvin İçin Kritik Uyarı! Bu Akşam Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Otomobil Tıra Çarptı, 3 Kişi Öldü Otomobil Tıra Çarptı, 3 Kişi Öldü
İzmir'de Eş Zamanlı Şafak Operasyonu: 141 Kişi Yakalandı İzmir'de Eş Zamanlı Şafak Operasyonu: 141 Kişi Yakalandı
Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir! Çamaşır Makinenizde Bunu Görüyorsanız Sağlığınız Bile Alarm Veriyor Demektir!
WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Annelerin Gözdesiydi! Dev Bezi Markası Türkiye Pazarından Resmen Çekildi Annelerin Gözdesiydi! Dev Bezi Markası Türkiye Pazarından Resmen Çekildi