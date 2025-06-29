Torununu Kurtardığı Gölette Kendisi Boğuldu

Adıyaman'da, gölete giren torununu kurtarmak isteyen 65 yaşındaki Bahattin Şahin boğularak hayatını kaybetti.

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Torununu Kurtardığı Gölette Kendisi Boğuldu
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Akpınar Köyünde Bahattin Şahin (65), serinlemek için Atatürk Baraj Göletine giren torununun çırpındığını gördü. Suya atlayan Bahattin Şahin, torununu kurtarmak istedi. Bu esnada Bahattin Şahin de su içerisinde çırpınmaya başlayarak gözlerden kayboldu.

Durum üzerine ağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verildi. Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla Şahin’in kurtarmak istediği torunu sağ salim bir şekilde çıkarılırken Bahattin Şahin’in ise cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Bahattin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bahattin Şahin’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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