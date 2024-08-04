Torunlarını Kurtarmak İsterken Kendisi Boğularak Öldü

Günün en acı haberi Giresun'dan geldi. Girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtarmak isteyen dede hayatını kaybetti.

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Torunlarını Kurtarmak İsterken Kendisi Boğularak Öldü

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacı Hasan köyünde serinlemek için gölete giren 3 çocuk, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerle birlikte torunlarını kurtarmak için suya giren dede Karabey Bodur (55) gölette kayboldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşlar tarafından suda bulunan Bodur, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahaleye rağmen Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bodur'un cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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