Toprak Yüklü Kamyon 25 Metre Yükseklikten Uçuruma Yuvarlandı! Sürücü Olay Yerinde Can Verdi
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat'ta Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yaylasında meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapımı devam eden gölet inşaatına toprak taşıyan kamyonun sürücüsü Vedat Yiğit(48), direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonla birlikte uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: