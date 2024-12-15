Tokat'ta Nehirde Mahsur Kalan Yaralı Ördeği İtfaiye Kurtardı
Tokat’ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Nehri’nde mahsur kalan yaralı ördek, Amasya’dan gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Boynuna ağ takıldığı fark edilen ördek, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılarak tedavi için veterinere götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde bir ördeğin nehir sularının içinde çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Suyun derin olması nedeniyle ördeğe erişilemeyince su altı kurtarma ekibi olan Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım talebinde bulunuldu. Turhal’a gidip halat merdivenle nehre inen ekipler, boynuna ağ takılmış haldeki yaralı ördeği kurtardı. İpe bağlanıp kıyıya çıkarılan ördek, tedavisi için veterinere götürüldü.
Kaynak: İHA