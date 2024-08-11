Tokat'ta Acı Olay: Serinlemek için Girdiği Irmakta Boğuldu

Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren bir kişi, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Erbaa ilçesi Kaleboğazı mevkiine giden Aşkın Elmas (36), serinlemek için ırmağa girdi. Elmas, suya girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen Elmas'ı çevredeki vatandaşlar çekerek sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yapılan Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA