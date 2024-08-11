Tokat'ta Acı Olay: Serinlemek için Girdiği Irmakta Boğuldu

Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren 36 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta Acı Olay: Serinlemek için Girdiği Irmakta Boğuldu

Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren bir kişi, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Erbaa ilçesi Kaleboğazı mevkiine giden Aşkın Elmas (36), serinlemek için ırmağa girdi. Elmas, suya girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen Elmas'ı çevredeki vatandaşlar çekerek sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yapılan Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tokat
Serinlemek İçin Baraj Gölüne Giren Bir Çocuk Daha Öldü Serinlemek İçin Baraj Gölüne Giren Bir Çocuk Daha Öldü
Yaşlı Adam Feci Şekilde Can Verdi! Devrilen Traktörün Altında Kaldı Yaşlı Adam Feci Şekilde Can Verdi! Devrilen Traktörün Altında Kaldı
Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor