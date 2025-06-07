Tokat Niksar’da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Niksar-Ünye Caddesi Dört Yol mevkiinde, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dereye yuvarlandı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Çanakçı Deresi’ne düştü.

Kazada, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıyı dereden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA