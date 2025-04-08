Tıra Arkadan Çarpan Genç Sürücü Öldü

Bursa'da 25 yaşındaki genç sürücü Kubilay Öcalır'ın kullandığı otomobil virajda kontrolden çıktı ve önündeki tıra çarptı. Öcalır olay yerinde hayatını kaybederken aracın hız göstergesinin 170'te olduğu görüldü.

Tıra Arkadan Çarpan Genç Sürücü Öldü

Bursa-Yalova karayolu Karsak virajlarında bulunan Bölge Trafik yakınlarında gece saatlerinde 25 yaşındaki Kubilay Öcalır’ın kullandığı 16 BHG 438 plakalı kamyonet virajda kontrolden çıkarak önünde seyir halindeki Lokman G. (54) idaresindeki 16 MEU 64 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tıra Arkadan Çarpan Genç Sürücü Öldü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolden sonra Öcalır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında Kubilay Öcalır’ın cenazesi savcı incelemesinin ardından önce Gemlik Devlet Hastanesine ardından da Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Genç sürücünün kullandığı aracın hız göstergesinin ise 170'te olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Bursa Trafik kazası
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