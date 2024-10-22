TIR ile Otomobil Çarpıştı: Ehliyetsiz Sürücüsü, 5.46 Promil Alkollü Çıktı

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada, otomobil sürücüsünün 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetine el konulduğu belirlendi.

TIR ile Otomobil Çarpıştı: Ehliyetsiz Sürücüsü, 5.46 Promil Alkollü Çıktı

Kaza, 21.30 sıralarında D100 karayolunun eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yolundan Havsa- Edirne yoluna çıkmak isteyen S.B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobilin, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol ayrımındaki refüje, ardından Havsa’dan Edirne istikametine giden R.B. idaresindeki 22 AAU 037 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle demir yüklü TIR'ın dorsesi ve otomobilde maddi hasar oluştu.

SÜRÜCÜ 5.46 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü S.B.’nin 5.46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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