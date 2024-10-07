Tır Dorsesinde Yüz Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin şüphe üzerine Aksaray’da durdurduğu tırın dorse bölgesinde 380 bin adet kaçak sigara bulundu. Ekip kaçak sigaralara el koydu.

Tır Dorsesinde Yüz Binlerce Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Olay, Aksaray - Adana Kara yolu uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray - Adana Kara yolunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı.

Uygulama esnasında Adana’dan Aksaray istikametine seyreden bir tır şüphe üzerine durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen S.K. (36) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorse içinde büyük karton koliler içerisinde toplam 380 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken sürücü S.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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