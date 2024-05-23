TİP'li başkandan öz dayısına 27 bin TL'lik 'kaçak inşaat' cezası

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 31 Mart Seçimi'ni kazandığı tek yer olan Hatay Samandağ’ın Belediye Başkanı Emrah Karaçay, öz dayısına 27 bin liralık "kaçak inşaat" cezası kesti.

Antakya Gazetesi'nden Mehmet Durmaz'ın haberine göre Safi Meydan adlı Samandağlı imar yasasını ihlal ederek prefabrik bir inşaat yaptırdı.

Samandağ Belediyesi ekipleri “yoldan olması gereken çekilmeler”in yapılmadığı belirlendi ve Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ın bilgisi dahilinde olay yerine giderek zabıt tuttu. Encümene götürülen kaçak inşaat dosyası için 27.000 TL para cezası kesildi.

Ceza kesilen Safi Meydan'ın, Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'ın öz dayısı olduğu ortaya çıktı.