Ticari Gemide Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bir ticari gemide rahatsızlanan vatandaşa Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbı tahliye yapıldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarında seyreden ticari gemideki vatandaş rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA