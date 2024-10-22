Ters Şeride Girdi; Trafiği Birbirine Kattı!

Rize'de otoyolda ters şeride giren sürücü trafiği birbirine kattı. Sürücünün umursamaz tavırlarına trafikteki diğer sürücüler tepki gösterdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Ters Şeride Girdi; Trafiği Birbirine Kattı!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir önceki kavşaktan ters şeride giren kamyonet, ilerlemeye başladı. Onlarca araçla karşı karşıya gelmesine rağmen yoluna devam eden kamyonet sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması sonucu kaza meydana gelmedi.

Sürücünün umursamaz tavırları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Bazı araç sürücüleri klakson çalarak duruma tepki gösterirken, kamyonet sürücüsü yoluna devam etti.

Ters Şeride Girdi; Trafiği Birbirine Kattı! - Resim : 1

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

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