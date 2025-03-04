Terme’de Bilim, Kültür ve Sanat Festivali İçin İmzalar Atıldı

Terme Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projenin protokolü resmiyet kazandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, festivalin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolüne imza attı. Hazırlanan protokol, TÜBİTAK’a sunulacak ve onay alınmasının ardından festival için detaylar netleşecek. Terme’de bilim ve sanatın bir araya geldiği büyük bir etkinlik düzenlenecek.

"BİLİM HEPİMİZİN GELECEĞİ"

Bilim ve teknolojinin gelişiminin önemine vurgu yapan Başkan Şenol Kul, "TÜBİTAK’ın desteğiyle ilçemizde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Bilim, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Terme Belediyesi olarak eğitimin her alanında olduğu gibi bilimsel projelerde de yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çocuklarımız ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA