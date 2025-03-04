Terme’de Bilim, Kültür ve Sanat Festivali İçin İmzalar Atıldı

Samsun’un Terme ilçesinde, "Terme Bilim, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında önemli bir adım atıldı.

Terme’de Bilim, Kültür ve Sanat Festivali İçin İmzalar Atıldı

Terme Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan projenin protokolü resmiyet kazandı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, festivalin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolüne imza attı. Hazırlanan protokol, TÜBİTAK’a sunulacak ve onay alınmasının ardından festival için detaylar netleşecek. Terme’de bilim ve sanatın bir araya geldiği büyük bir etkinlik düzenlenecek.
"BİLİM HEPİMİZİN GELECEĞİ"
Bilim ve teknolojinin gelişiminin önemine vurgu yapan Başkan Şenol Kul, "TÜBİTAK’ın desteğiyle ilçemizde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi bizim için büyük bir mutluluk. Bilim, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Terme Belediyesi olarak eğitimin her alanında olduğu gibi bilimsel projelerde de yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Çocuklarımız ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor 10 Yaş Altındaki En Güvenilir ve Dayanıklı Otomobiller Listelendi! İlana Koyar Koymaz Satılıyor
Alanya’da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheliye İşlem Yapıldı Alanya’da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheliye İşlem Yapıldı
Kocaeli’de Çatıdan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı Kocaeli’de Çatıdan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı
Bakan Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy'dan Vatandaş Geçimle Mücadele Ederken Tepki Çeken Paylaşım Bakan Ersoy'un Eşinden Utandıran Paylaşım