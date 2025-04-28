Tekirdağ'da Yaklaşık 29 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 28 ton 658,5 litre el yapımı içki ile birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Tekirdağ'da Yaklaşık 29 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-25 tarihlerinde kent genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 911 bin adet boş makaron, 30 bin 400 adet dolu makaron, 28 ton 658,5 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 adet bandrol ve 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki ve tütün ürünlerine yönelik denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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