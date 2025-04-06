Tekirdağ'da Yaklaşık 16 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde A.K. isimli şahsa ait depoya operasyon gerçekleştirildi.

Depoda yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bandrollü 15 milyon 960 bin adet boş makaron bulundu.

Olayla ilgili A.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA