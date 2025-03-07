Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Kaçak tütün ticaretine karşı il genelinde operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerine düzenlenen baskında bin 240 adet dolu, 30 bin boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi. Çerkezköy’de bir evde yapılan aramada ise 3 bin 600 dolu, 4 bin boş makaron, 2 adet otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet hava kompresörü bulundu. Şarköy’de iki işyerine düzenlenen operasyonda ise 10 bin adet dolu makaron ve 500 gram tütün tespit edilerek el konuldu.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Öte yandan, 3 Mart 2025 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde F.C. isimli şüphelinin üst aramasında 20,20 gram bonzai, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 TL nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA