Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Tutuklama

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 şahıs da tutuklandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Y.A., S.Ç., A.E. ve A.B.B. isimli şahısların ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Yapılan aramada 1 kilogram 363 gram skunk, 153 gram kokain, 81 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 5 hassas terazi ve 1 şarj aletiyle birlikte el telsizi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B.B. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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