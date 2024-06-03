Tekirdağ'da tankerden denize tonlarca mazot sızdı: Çevreye zararın bedeli ağır oldu

Olay, Kamaredere Mahallesi'nde bir akaryakıt firmasının limanında gerçekleşti. Yakıt almaya gelen tankere yükleme yapılırken bağlantı koptu ve yan yatan tankerden denize mazot sızmaya başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot döküldüğü tespit edildi.

Denizin kirlenmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya, Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından 12 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA