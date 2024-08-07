Tekirdağ'da Operasyon: Litrelerce Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 322 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da Operasyon: Litrelerce Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi ve Vatan Mahallesi'nde belirlenen adreslerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

İkametlerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı öğrenilen A.Y., D.İ. ve N.Y. isimli şahıslara baskın yapıldı.

3 GÖZALTI

İkametlerde yapılan aramalar sonucunda 322 şişe farklı markalarda kaçak alkol ele geçirilirken A.Y., D.İ. ve N.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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