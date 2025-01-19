Tekirdağ’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İddiaya göre, Emre B.'nin kullandığı 59 plakalı motosiklet, Muratlı'dan İnanlı Mahallesi yönüne giderken virajı alamadı ve kaza yaptı.

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Emre B. ve arkasında yolcu olarak bulunan ağabeyi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılar için tedavi süreci devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA