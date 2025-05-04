Tekirdağ'da Korkunç Olay! 5'inci Kattan Düştüğü İddia Edilen Bebek Öldü

Tekirdağ'da meydana gelen korkunç olayda, 1 yaşındaki bebeğin balkondan düştüğü iddia edildi. 5'inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:

Olay dün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B.'nin balkondan düştüğü iddia edildi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüde Naz B.’nin cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.’nin anne ve babasının ifadesi alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Hatay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Hatay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
İzmir’de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu! Bir Şahıs Tutuklandı İzmir’de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu! Bir Şahıs Tutuklandı
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu: Tatile Giden Akşamına Ülkesine Dönüyor Dünyanın En Sıkıcı Şehirleri Belli Oldu
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Dolar Zengini İller Açıklandı, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bakan Tunç Açıkladı: Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder için 'Sarı Torba' Paylaşımlarına Soruşturma