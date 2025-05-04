Tekirdağ'da Korkunç Olay! 5'inci Kattan Düştüğü İddia Edilen Bebek Öldü

Olay dün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B.'nin balkondan düştüğü iddia edildi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüde Naz B.’nin cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.’nin anne ve babasının ifadesi alındı.

Kaynak: DHA