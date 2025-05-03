Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Tekirdağ'da farklı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Mayıs 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde, Hayrabolu İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" ve Edirne Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü/tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasıyla aranan Y.G. isimli firari kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı gün Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.O. isimli şahıs yakalandı. Her iki şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar arasında suç işleyerek dolaşmaya çalışan şahısları yakalayıp adalete teslim etme konusunda kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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