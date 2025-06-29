Tekirdağ'da Karaya Oturan Gemi 4 Gün Sonra Kurtarıldı

Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e giden ve 25 Haziran'da Tekirdağ'da karaya oturan gemi kurtarıldı.

Tekirdağ'da Karaya Oturan Gemi 4 Gün Sonra Kurtarıldı
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Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma - 4 ve Kurtarma - 17 römorkörleri gönderildi. Römorkörler yardımıyla yüzdürülen gemi, Tekirdağ Liman Başkanlığı ekiplerince incelenmek üzere 1 No'lu demirleme sahasına götürüldü.

Romanya'dan aldığı yükle Cezayir'e gitmekte olan "Angy R" gemisi, 25 Haziran'da Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan ilk görüşmelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik inceleme gerçekleştirmişti.

Bölgede yapılan tespitlerde herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmış, soruşturma sonucunda idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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