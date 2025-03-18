Tekirdağ’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi
Meteorolojinin uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent genelinde kar yağışı etkili olurken, özellikle Tekirdağ-Malkara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kar küreme ve tuzlama ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Kaynak: İHA