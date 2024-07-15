Tekirdağ'da Kanal Kazısında Göçük Faciası: Ölü ve Yaralılar Var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

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Tekirdağ'da Kanal Kazısında Göçük Faciası: Ölü ve Yaralılar Var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımında göçük meydana geldi. Kazada 69 yaşındaki işçi Hasan Arslan hayatını kaybederken, Kadir A. ve Mustafa Ö. isimli iki işçi yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 282 Sokak üzerinde meydana geldi. Fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çukurun açılması sırasında bir tarata toplanan toprak yığını, yaklaşık 3 metre derinlikte çalışan işçiler Hasan Arslan, Kadir A. ve Mustafa Ö.’nün üzerine kaydı.

Çukurda toprak altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için çevredekiler çalışması yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 işçiyi toprak yığını altından yaralı olarak çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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