Tekirdağ'da Fabrika Yangını

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada hasar oluştu.

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Tekirdağ'da Fabrika Yangını

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kauçuk ve kalıp imalatı gerçekleştirilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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