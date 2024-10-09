Tekirdağ'da Dört Yaşındaki Çocuk Dördüncü Kattan Düştü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki K.G., evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA