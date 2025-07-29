Tekirdağ'da Dev Sazan Sürprizi: 38 Kilogramlık Balık Heyecan Yarattı

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Bayramşah Göleti, amatör bir balıkçının 38 kilogram ağırlığındaki dev sazan balığını yakalamasıyla hareketlendi. 29 Temmuz 2025 Salı günü olta ile yakalanan dev sazan, bölgedeki balıkçılar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.Balığı yakalayan amatör balıkçı, ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuğunu ifade ederek, “Böylesine büyük bir balığı yakalayacağımı hiç tahmin etmiyordum. Uzun uğraşlar sonucu balığı sudan çıkardım. Benim için unutulmaz bir anı oldu” dedi.

Balığı sudan çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirten balıkçı, mutluluğunu çevresindekilerle paylaştı.Olay, gölet çevresindeki çocuklarda da büyük bir merak uyandırdı. Dev sazanı görmek için balığın yanına koşan çocuklar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirerek bu eşsiz anı ölümsüzleştirdi. Bölge halkı, Bayramşah Göleti’nin böylesine büyük bir balığa ev sahipliği yapmasının şaşırtıcı olduğunu belirtirken, dev sazanın göletin ekosistemi hakkında da merak uyandırdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA