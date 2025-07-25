Tekirdağ'da Dev Salatalık Şaşkınlık Yarattı: 37 cm’lik Mucize!

Tekirdağ Muratlı’da 37 cm’lik dev salatalık organik gübreyle yetişti. Görenler şoke oluyor.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Dev Salatalık Şaşkınlık Yarattı: 37 cm’lik Mucize!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yetişen dev salatalık görenleri şaşkına çevirdi. 25 Temmuz 2025 Cuma günü dikkat çeken bu olay, ilçede adeta bir doğa harikası olarak konuşuluyor. 37 santimetre uzunluğundaki salatalık, organik gübre kullanılarak yetiştirildi ve kısa sürede bölge halkının ilgisini çekti.

İşletme sahibi İsmail Aşan, salatalığın vatandaşlar tarafından büyük bir merakla incelendiğini ve bolca fotoğraf çekildiğini belirtti. “Bu salatalık, organik gübrelerin gücünü bir kez daha gösterdi. Herkes hayranlıkla bakıyor,” diyen Aşan, ürünün doğal yollarla yetiştiğini vurguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Muratlı sakinleri, bu dev salatalığı hem bir gurur kaynağı hem de doğanın mucizesi olarak değerlendiriyor. Yetkililer, salatalığın büyüklüğünün tarım tekniklerindeki yeniliklerin bir sonucu olabileceğini ifade ederek, konunun incelenmesi için tarım uzmanlarının görüşüne başvurulabileceğini dile getirdi.

Ne Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına DoymuyorNe Biber Ne de Salatalık Turşusu! İlk Defa Üretildi Hemen Turşusu Yapıldı, Yiyen Tadına DoymuyorGözden Kaçmasın

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor Çayın Bu Etkisini Bilmiyordunuz: Resmen Arıtma Cihazı Görevi Görüyor
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Şüpheli Tutuklandı Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Yakalandı Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Şüpheli Yakalandı
Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Futbol Tarihinde Bir İlk! Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer Ozan Tufan'dan Tarihe Geçecek Transfer
Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi! Galatasaray Tüm Yolları Denemişti... Osimhen Transferinde Son Dakika Krizi!
Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Hayatını Kaybetti
Ciğerlerimiz Yanıyor! Karabük ve Eskişehir Alev Alev, Antalya'nın Üç İlçesinde Aynı Anda Yangın Başladı ANTALYA'DA BÜYÜK ORMAN YANGINI! HEPSİ BİRDEN BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü Ekrem İmamoğlu Hastaneye Götürüldü