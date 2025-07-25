Tekirdağ'da Dev Salatalık Şaşkınlık Yarattı: 37 cm’lik Mucize!

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, bir işletmenin bahçesinde yetişen dev salatalık görenleri şaşkına çevirdi. 25 Temmuz 2025 Cuma günü dikkat çeken bu olay, ilçede adeta bir doğa harikası olarak konuşuluyor. 37 santimetre uzunluğundaki salatalık, organik gübre kullanılarak yetiştirildi ve kısa sürede bölge halkının ilgisini çekti.

İşletme sahibi İsmail Aşan, salatalığın vatandaşlar tarafından büyük bir merakla incelendiğini ve bolca fotoğraf çekildiğini belirtti. “Bu salatalık, organik gübrelerin gücünü bir kez daha gösterdi. Herkes hayranlıkla bakıyor,” diyen Aşan, ürünün doğal yollarla yetiştiğini vurguladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Muratlı sakinleri, bu dev salatalığı hem bir gurur kaynağı hem de doğanın mucizesi olarak değerlendiriyor. Yetkililer, salatalığın büyüklüğünün tarım tekniklerindeki yeniliklerin bir sonucu olabileceğini ifade ederek, konunun incelenmesi için tarım uzmanlarının görüşüne başvurulabileceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA