Tekirdağ’da ‘Çember-1’ Operasyonu

Tekirdağ’da düzenlenen ‘Çember-1’ Yol Kontrol ve Arama Uygulaması’nda 44 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu maddeler ve aranan araçlar ele geçirildi.

Tekirdağ’da ‘Çember-1’ Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 21.00 ile 00.00 arasında ‘Çember-1’ Yol Kontrol ve Arama Uygulaması gerçekleştirdi. İl genelinde 11 ilçe jandarma komutanlığı ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, 65 noktada eş zamanlı denetimler yapıldı. Toplam 586 personelin görev aldığı operasyonda, 10 bin 893 şahıs ve 2 bin 928 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda 44 aranan şahıs yakalanırken, 58 araca toplam 417 bin 665 TL trafik para cezası kesildi. Ayrıca 14 araç trafikten men edildi, 3 aranan araç yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı. Operasyonda 6 gram bonzai, 2 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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