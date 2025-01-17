Tekirdağ'da 'Bul Karayı Al Parayı' Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, yasa dışı olarak "Bul karayı, al parayı" oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da 'Bul Karayı Al Parayı' Operasyonu: 3 Gözaltı

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yaklaşık bir ay süren takip sonucu şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri ve işleyişi deşifre edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin belirli bir görev dağılımıyla çalıştıkları ve dolandırdıkları kişilerin itiraz etmemesi için korkutarak bölgeden uzaklaştırdıkları tespit edildi.

Tekirdağ'da 'Bul Karayı Al Parayı' Operasyonu: 3 Gözaltı - Resim : 1

Operasyon kapsamında A.H., E.A. ve T.B. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılıkta kullanılan oyun kartları, masa ve diğer materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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