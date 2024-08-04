Tekirdağ'da 3 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı, polis ve jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da 3 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı

Malkara-Tekirdağ D110 karayolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Yolun kenarında bulunan su kanalında park halinde olan Özkan Ö. (64) idaresindeki 59 AHD 184 ve Yasin A. (40) yönetimindeki 34 FAF 851 plakalı araçlara Erdem Ü. (27) yönetimindeki 34 BUV 605 plakalı aracın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta bulunan şahıslar çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 34 BUV 605 plakalı araç sürücüsü Erdem Ü. (27) ve araçta yolcu olarak bulunan Berkay G. (26), Aylin K. (23) ve Özlem Ç. (23) ile 59 AHD 184 plakalı araç sürücüsü Özkan Ö. (64) ambulanslar ile Tekirdağ Şehir Hastanesi ile NKÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ Trafik kazası
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