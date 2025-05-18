Tekirdağ'da 2 Firari Yakayı Ele Verdi

Tekirdağ'da JASAT ekiplerince aranan firarilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 9 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da 2 Firari Yakayı Ele Verdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Çerkezköy JASAT Timi tarafından yapılan araştırmalarda, Z.Ş. isimli şahsın "Hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek yakalandı.

Diğer yandan, Çorlu JASAT ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar neticesinde, A.S. isimli şahsın "Uyuşturucu" suçundan 12 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan iki şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Yağmur Durdu, Muradiye Şelalesi'ne Akın Başladı Yağmur Durdu, Muradiye Şelalesi'ne Akın Başladı
Mersin'de Yangın: Ormana Sıçramadan Söndürüldü Mersin'de Yangın: Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı
Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi